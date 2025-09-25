Shares

The Kenya Wildlife Service (KWS) is a state corporation in Kenya with the primary mandate of conserving and managing wildlife and their habitats. This includes a vast network of national parks, reserves, and sanctuaries. These protected areas cover approximately 8% of Kenya’s total landmass, ranging from savannah grasslands and marine ecosystems to mountain forests and deserts.

KWS manages different categories of protected areas, each with a specific purpose:

  • National Parks: These areas are designated for the exclusive purpose of wildlife conservation and are managed by the national government. Examples include Nairobi National Park, a unique urban wildlife sanctuary, and Tsavo National Park, one of the largest protected areas in the world.
  • National Reserves: These are also protected areas but are typically managed by the county government in collaboration with KWS. While they still focus on conservation, they often have a more integrated approach with local communities, allowing for certain land uses and benefit-sharing.
  • Marine National Parks & Reserves: Located along Kenya’s coastline, these areas protect delicate marine ecosystems, including coral reefs, mangrove forests, and diverse marine life.
  • Wildlife Sanctuaries: Smaller, highly protected areas often created for a specific purpose, such as rehabilitating orphaned or injured animals.
Name of Park Location
Aberdare National Park Nyeri/Nyandarua
Amboseli National Park Kajiado
Central Island National Park Lake Turkana
Chyulu Hills National Park Kibwezi
Hells Gate National Park Naivasha
Kakamega Forest National Reserve Kakamega
Kakamega Impala Sanctuary Shimoni, Kwale
Kisumu Impala Sanctuary Kisumu
Kiunga Marine National Reserve Lamu
Kora National Park Meru/Tana River
Lake Elementaita Wildlife Sanctuary Elementaita
Lake Nakuru National Park Nakuru
Malindi Marine National Park & Reserve Malindi
Malindi Marine National Park Malindi
Marsabit National Park Marsabit
Meru National Park Meru/Tharaka Nithi
Mombasa Marine National Park & Reserve Mombasa
Mount Elgon National Park Bungoma/Trans-Nzoia
Mount Kenya National Park Nyeri/Nanyuki/Chogoria
Mount Longonot National Park Mai Mahiu
Mwea National Reserve Embu
Nairobi Animal Orphanage Nairobi
Nairobi National Park Nairobi
Nairobi Safari Walk Nairobi
Ruma National Park Kisumu
Saiwa Swamp National Park Donyo Sabuk Centre
Shimba Hills National Reserve Homa Bay
Sibiloi National Park Kwale
South Island National Park Kwale
Tsavo East National Park Lake Turkana
Tsavo West National Park Lake Turkana
Watamu Marine National Park & Reserve Voi
Mtito Andei Watamu