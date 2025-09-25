|Name of Park
|Location
|Aberdare National Park
|Nyeri/Nyandarua
|Amboseli National Park
|Kajiado
|Central Island National Park
|Lake Turkana
|Chyulu Hills National Park
|Kibwezi
|Hells Gate National Park
|Naivasha
|Kakamega Forest National Reserve
|Kakamega
|Kakamega Impala Sanctuary
|Shimoni, Kwale
|Kisumu Impala Sanctuary
|Kisumu
|Kiunga Marine National Reserve
|Lamu
|Kora National Park
|Meru/Tana River
|Lake Elementaita Wildlife Sanctuary
|Elementaita
|Lake Nakuru National Park
|Nakuru
|Malindi Marine National Park & Reserve
|Malindi
|Malindi Marine National Park
|Malindi
|Marsabit National Park
|Marsabit
|Meru National Park
|Meru/Tharaka Nithi
|Mombasa Marine National Park & Reserve
|Mombasa
|Mount Elgon National Park
|Bungoma/Trans-Nzoia
|Mount Kenya National Park
|Nyeri/Nanyuki/Chogoria
|Mount Longonot National Park
|Mai Mahiu
|Mwea National Reserve
|Embu
|Nairobi Animal Orphanage
|Nairobi
|Nairobi National Park
|Nairobi
|Nairobi Safari Walk
|Nairobi
|Ruma National Park
|Kisumu
|Saiwa Swamp National Park
|Donyo Sabuk Centre
|Shimba Hills National Reserve
|Homa Bay
|Sibiloi National Park
|Kwale
|South Island National Park
|Kwale
|Tsavo East National Park
|Lake Turkana
|Tsavo West National Park
|Lake Turkana
|Watamu Marine National Park & Reserve
|Voi
|Mtito Andei
|Watamu