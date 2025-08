Shares

Tickets to CHAN are up for sale and can be bought from the platforms below:

1. Kenya – chan.mookh.com – Ordinary Ksh. 200 , VIP Ksh. 500 and VVIP Ksh. 1,000

2. Uganda – chan.tkt.ug – Ordinary UGX 10,000, VIP UGX 30,000 and VVIP UGX 50,000

3. Tanzania – chantz.kimtandao.co.tz

Here is the full list of remaining group matches for the 2025 African Nations Championship (CHAN), being co-hosted by Kenya, Tanzania, and Uganda. All kick-off times are listed in East Africa Time (EAT).

Thursday, August 7

Group A: DR Congo vs Zambia (16:00) – Moi International Sports Centre (Kasarani), Nairobi, Kenya

Group A: Angola vs Kenya (19:00) – Moi International Sports Centre (Kasarani), Nairobi, Kenya

Friday, August 8

Group C: Algeria vs South Africa (17:00) – Mandela National Stadium (Namboole), Kampala, Uganda

Group C: Guinea vs Uganda (20:00) – Mandela National Stadium (Namboole), Kampala, Uganda

Saturday, August 9

Group B: Central African Republic vs Mauritania (17:00) – Benjamin Mkapa Stadium, Dar es Salaam, Tanzania

Group B: Tanzania vs Madagascar (20:00) – Benjamin Mkapa Stadium, Dar es Salaam, Tanzania

Sunday, August 10

Group A: Kenya vs Morocco (15:00) – Moi International Sports Centre (Kasarani), Nairobi, Kenya

Group A: Zambia vs Angola (18:00) – Moi International Sports Centre (Kasarani), Nairobi, Kenya

Monday, August 11

Group C: South Africa vs Guinea (17:00) – Mandela National Stadium (Namboole), Kampala, Uganda

Group C: Uganda vs Niger (20:00) – Mandela National Stadium (Namboole), Kampala, Uganda

Tuesday, August 12

Group D: Senegal vs Congo (17:00) – Amaan Stadium, Zanzibar, Tanzania

Group D: Sudan vs Nigeria (20:00) – Amaan Stadium, Zanzibar, Tanzania

Wednesday, August 13

Group B: Madagascar vs Central African Republic (17:00) – Benjamin Mkapa Stadium, Dar es Salaam, Tanzania

Group B: Mauritania vs Burkina Faso (20:00) – Benjamin Mkapa Stadium, Dar es Salaam, Tanzania

Thursday, August 14

Group A: Morocco vs Zambia (17:00) – Moi International Sports Centre (Kasarani), Nairobi, Kenya

Group A: Angola vs DR Congo (20:00) – Moi International Sports Centre (Kasarani), Nairobi, Kenya

Friday, August 15

Group C: Guinea vs Algeria (17:00) – Mandela National Stadium (Namboole), Kampala, Uganda

Group C: Niger vs South Africa (20:00) – Mandela National Stadium (Namboole), Kampala, Uganda

Saturday, August 16

Group B: Burkina Faso vs Madagascar (20:00) – Benjamin Mkapa Stadium, Dar es Salaam, Tanzania

Group B: Central African Republic vs Tanzania (20:00) – Benjamin Mkapa Stadium, Dar es Salaam, Tanzania

Sunday, August 17

Group A: DR Congo vs Morocco (15:00) – Moi International Sports Centre (Kasarani), Nairobi, Kenya

Group A: Kenya vs Zambia (15:00) – Moi International Sports Centre (Kasarani), Nairobi, Kenya

Monday, August 18

Group C: Algeria vs Niger (20:00) – Mandela National Stadium (Namboole), Kampala, Uganda

Group C: South Africa vs Uganda (20:00) – Mandela National Stadium (Namboole), Kampala, Uganda

Tuesday, August 19

Group D: Nigeria vs Congo (20:00) – Amaan Stadium, Zanzibar, Tanzania

Group D: Sudan vs Senegal (20:00) – Amaan Stadium, Zanzibar, Tanzania