Algeria’s winning streak at the TotalEnergies African Nations Championship (CHAN) came to an end after a 1-1 draw with South Africa in a Group C match in Kampala.
After defeating co-hosts Uganda 3-0 in their previous match, Algeria took the lead against South Africa just before the half-hour mark with a goal from Abdennour Belhocini. However, South Africa, making their first tournament appearance in over a decade, responded with a crucial equalizer from Thabiso Kutumela just before halftime.
The second half of the match saw a stalemate, with neither team able to secure a winning goal. The draw places both teams in a strong position for a quarter-final spot. Algeria now has four points from two matches, while South Africa earned a valuable point in their tournament opener. Algeria’s impressive defensive record in CHAN group matches was broken, but they still have control of their qualification fate.
In their final group matches, Algeria will play Niger, and South Africa will face Uganda.
Tickets to CHAN are up for sale and can be bought from the platforms below:
1. Kenya – chan.mookh.com – Ordinary Ksh. 200 , VIP Ksh. 500 and VVIP Ksh. 1,000
2. Uganda – chan.tkt.ug – Ordinary UGX 10,000, VIP UGX 30,000 and VVIP UGX 50,000
3. Tanzania – chantz.kimtandao.co.tz
Here is the full list of remaining group matches for the 2025 African Nations Championship (CHAN), being co-hosted by Kenya, Tanzania, and Uganda. All kick-off times are listed in East Africa Time (EAT).
Saturday, August 9
Group B: Central African Republic vs Mauritania (17:00) – Benjamin Mkapa Stadium, Dar es Salaam, Tanzania
Group B: Tanzania vs Madagascar (20:00) – Benjamin Mkapa Stadium, Dar es Salaam, Tanzania
Sunday, August 10
Group A: Kenya vs Morocco (15:00) – Moi International Sports Centre (Kasarani), Nairobi, Kenya
Group A: Zambia vs Angola (18:00) – Moi International Sports Centre (Kasarani), Nairobi, Kenya
Monday, August 11
Group C: South Africa vs Guinea (17:00) – Mandela National Stadium (Namboole), Kampala, Uganda
Group C: Uganda vs Niger (20:00) – Mandela National Stadium (Namboole), Kampala, Uganda
Tuesday, August 12
Group D: Senegal vs Congo (17:00) – Amaan Stadium, Zanzibar, Tanzania
Group D: Sudan vs Nigeria (20:00) – Amaan Stadium, Zanzibar, Tanzania
Wednesday, August 13
Group B: Madagascar vs Central African Republic (17:00) – Benjamin Mkapa Stadium, Dar es Salaam, Tanzania
Group B: Mauritania vs Burkina Faso (20:00) – Benjamin Mkapa Stadium, Dar es Salaam, Tanzania
Thursday, August 14
Group A: Morocco vs Zambia (17:00) – Moi International Sports Centre (Kasarani), Nairobi, Kenya
Group A: Angola vs DR Congo (20:00) – Moi International Sports Centre (Kasarani), Nairobi, Kenya
Friday, August 15
Group C: Guinea vs Algeria (17:00) – Mandela National Stadium (Namboole), Kampala, Uganda
Group C: Niger vs South Africa (20:00) – Mandela National Stadium (Namboole), Kampala, Uganda
Saturday, August 16
Group B: Burkina Faso vs Madagascar (20:00) – Benjamin Mkapa Stadium, Dar es Salaam, Tanzania
Group B: Central African Republic vs Tanzania (20:00) – Benjamin Mkapa Stadium, Dar es Salaam, Tanzania
Sunday, August 17
Group A: DR Congo vs Morocco (15:00) – Moi International Sports Centre (Kasarani), Nairobi, Kenya
Group A: Kenya vs Zambia (15:00) – Moi International Sports Centre (Kasarani), Nairobi, Kenya
Monday, August 18
Group C: Algeria vs Niger (20:00) – Mandela National Stadium (Namboole), Kampala, Uganda
Group C: South Africa vs Uganda (20:00) – Mandela National Stadium (Namboole), Kampala, Uganda
Tuesday, August 19
Group D: Nigeria vs Congo (20:00) – Amaan Stadium, Zanzibar, Tanzania
Group D: Sudan vs Senegal (20:00) – Amaan Stadium, Zanzibar, Tanzania