Algeria’s winning streak at the TotalEnergies African Nations Championship (CHAN) came to an end after a 1-1 draw with South Africa in a Group C match in Kampala.

After defeating co-hosts Uganda 3-0 in their previous match, Algeria took the lead against South Africa just before the half-hour mark with a goal from Abdennour Belhocini. However, South Africa, making their first tournament appearance in over a decade, responded with a crucial equalizer from Thabiso Kutumela just before halftime.

The second half of the match saw a stalemate, with neither team able to secure a winning goal. The draw places both teams in a strong position for a quarter-final spot. Algeria now has four points from two matches, while South Africa earned a valuable point in their tournament opener. Algeria’s impressive defensive record in CHAN group matches was broken, but they still have control of their qualification fate.

In their final group matches, Algeria will play Niger, and South Africa will face Uganda.

Tickets to CHAN are up for sale and can be bought from the platforms below:

1. Kenya – chan.mookh.com – Ordinary Ksh. 200 , VIP Ksh. 500 and VVIP Ksh. 1,000
2. Uganda – chan.tkt.ug – Ordinary UGX 10,000, VIP UGX 30,000 and VVIP UGX 50,000
3. Tanzania – chantz.kimtandao.co.tz

Here is the full list of remaining group matches for the 2025 African Nations Championship (CHAN), being co-hosted by Kenya, Tanzania, and Uganda. All kick-off times are listed in East Africa Time (EAT).

Saturday, August 9

Group B: Central African Republic vs Mauritania (17:00) – Benjamin Mkapa Stadium, Dar es Salaam, Tanzania

Group B: Tanzania vs Madagascar (20:00) – Benjamin Mkapa Stadium, Dar es Salaam, Tanzania

Sunday, August 10

Group A: Kenya vs Morocco (15:00) – Moi International Sports Centre (Kasarani), Nairobi, Kenya

Group A: Zambia vs Angola (18:00) – Moi International Sports Centre (Kasarani), Nairobi, Kenya

Monday, August 11

Group C: South Africa vs Guinea (17:00) – Mandela National Stadium (Namboole), Kampala, Uganda

Group C: Uganda vs Niger (20:00) – Mandela National Stadium (Namboole), Kampala, Uganda

Tuesday, August 12

Group D: Senegal vs Congo (17:00) – Amaan Stadium, Zanzibar, Tanzania

Group D: Sudan vs Nigeria (20:00) – Amaan Stadium, Zanzibar, Tanzania

Wednesday, August 13

Group B: Madagascar vs Central African Republic (17:00) – Benjamin Mkapa Stadium, Dar es Salaam, Tanzania

Group B: Mauritania vs Burkina Faso (20:00) – Benjamin Mkapa Stadium, Dar es Salaam, Tanzania

Thursday, August 14

Group A: Morocco vs Zambia (17:00) – Moi International Sports Centre (Kasarani), Nairobi, Kenya

Group A: Angola vs DR Congo (20:00) – Moi International Sports Centre (Kasarani), Nairobi, Kenya

Friday, August 15

Group C: Guinea vs Algeria (17:00) – Mandela National Stadium (Namboole), Kampala, Uganda

Group C: Niger vs South Africa (20:00) – Mandela National Stadium (Namboole), Kampala, Uganda

Saturday, August 16

Group B: Burkina Faso vs Madagascar (20:00) – Benjamin Mkapa Stadium, Dar es Salaam, Tanzania

Group B: Central African Republic vs Tanzania (20:00) – Benjamin Mkapa Stadium, Dar es Salaam, Tanzania

Sunday, August 17

Group A: DR Congo vs Morocco (15:00) – Moi International Sports Centre (Kasarani), Nairobi, Kenya

Group A: Kenya vs Zambia (15:00) – Moi International Sports Centre (Kasarani), Nairobi, Kenya

Monday, August 18

Group C: Algeria vs Niger (20:00) – Mandela National Stadium (Namboole), Kampala, Uganda

Group C: South Africa vs Uganda (20:00) – Mandela National Stadium (Namboole), Kampala, Uganda

Tuesday, August 19

Group D: Nigeria vs Congo (20:00) – Amaan Stadium, Zanzibar, Tanzania

Group D: Sudan vs Senegal (20:00) – Amaan Stadium, Zanzibar, Tanzania

 