Shares

The digital lending sector in Kenya has undergone a significant transformation, driven by the Central Bank of Kenya’s (CBK) efforts to regulate what was once a largely unrestricted market. The licensing of Digital Credit Providers (DCPs) is the cornerstone of this new regulatory framework, aimed at protecting consumers and instilling discipline in the industry.

As of September 2025, the CBK has licensed a total of 153 Digital Credit Providers. The most recent group to receive licenses, announced on September 4, 2025, included an additional 27 companies. This ongoing licensing process, which began in March 2022, involves a rigorous review of each applicant’s business model, consumer protection policies, and the integrity of its management and shareholders.

The licensed DCPs predominantly operate through digital channels, such as mobile apps and USSD codes, providing a variety of loan products. These include short-term personal loans, business loans, asset-financing, and even education and development loans. The impact of these lenders is substantial; as of June 2025, licensed DCPs had already issued 5.5 million loans with a total value of Ksh. 76.8 billion.

The list of newly licensed providers in September 2025 includes a diverse range of companies, from established players to new entrants. They include Abito Limited, Ajax Credit Kenya Limited, Aspire Lending Ltd, Bossrich Credit Limited, Brisk Credit Limited, Easy Asset Management Limited, Easyways Credit Limited, Elevate Credit Limited, Finseil Limited, Futureinno Digital Tech Limited and Hanis Capital Limited.

The list of licensed digital credit providers in Kenya is below:

Company Name Date Licensed
1. Abito Limited September 2, 2025
2. Absolute Credit Kenya Ltd June 5, 2025
3. Adroit Credit Limited June 5, 2025
4. Ajax Credit Kenya Limited September 2, 2025
5. Ambush Capital Limited trading as FlashPesa October 1, 2024
6. Anjoy Credit Limited March 27, 2023
7. Asap Credit Limited June 5, 2025
8. Asante FS East Africa Limited March 27, 2023
9. Aspire Lending Ltd September 2, 2025
10. Autochek Limited March 6, 2024
11. Aventus Technology Limited June 5, 2025
12. Avenews Ke Ltd June 5, 2025
13. AVL Capital Ltd June 5, 2025
14. Azura Credit Limited March 6, 2024
15. Bimas Kenya Limited June 5, 2025
16. Bossrich Credit Limited September 2, 2025
17. BRAC Kenya Company Limited June 5, 2025
18. Brisk Credit Limited September 2, 2025
19. Bytech Credit Limited October 1, 2024
20. Ceres Tech Limited September 19, 2022
21. Chapeo Capital Limited March 6, 2024
22. Chelete Credit Limited October 1, 2024
23. Chime Capital Limited March 6, 2024
24. Colkos Enterprises Limited March 27, 2023
25. Creditarea Capital Limited March 6, 2024
26. Decimal Capital Limited March 6, 2024
27. Dexintec Kenya Limited March 6, 2024
28. Dime Credit Limited October 1, 2024
29. East Africa Futures Company Limited June 5, 2025
30. Easy Asset Management Limited September 2, 2025
31. Easyways Credit Limited September 2, 2025
32. ED Partners Africa Limited June 27, 2024
33. EDOMX Limited March 27, 2023
34. Elevate Credit Limited September 2, 2025
35. Ellegant Credit Limited October 1, 2024
36. Extend Money Services Limited March 27, 2023
37. Fabilo Credit Ltd June 5, 2025
38. Factorhouse Limited March 6, 2024
39. Fahari Point Capital Limited October 1, 2024
40. Fantom Capital Limited June 5, 2025
41. Fezotech Kenya Limited March 6, 2024
42. Finberry Capital Ltd June 5, 2025
43. Finboom Credit Kenya Limited June 5, 2025
44. Fincorp Credit Limited October 1, 2024
45. Finseil Limited September 2, 2025
46. Fortune Credit Limited March 6, 2024
47. Fourth Generation Capital Limited March 27, 2023
48. Frictionless Enterprises Limited June 5, 2025
49. Futureinno Digital Tech Limited September 2, 2025
50. Getcash Capital Limited September 19, 2022
51. Giando Africa Limited (Trading as Flash Credit Africa) September 19, 2022
52. Girls First Kenya Limited June 5, 2025
53. Granary Capital Limited June 5, 2025
54. Hela Capital Limited October 1, 2024
55. Helium Credit Limited June 5, 2025
56. Hanis Capital Limited September 2, 2025
57. Inventure Mobile Limited (Trading as Tala) January 30, 2023
58. Inspire Credit Limited October 1, 2024
59. Ismuk Credit Limited June 27, 2024
60. Jijenge Credit Limited September 19, 2022
61. Jumo Kenya Limited January 30, 2023
62. Kifedha Ltd June 5, 2025
63. Kikwetu Credit Ltd June 5, 2025
64. Kweli Smart Solutions Limited September 19, 2022
65. Lasiri Capital Limited September 2, 2025
66. Leaf Credit Limited September 2, 2025
67. Leja Ltd June 5, 2025
68. Lenana Innovative Solutions Limited October 1, 2024
69. Letshego Kenya Ltd January 30, 2023
70. Little Limited trading as SpotIt September 2, 2025
71. Lipa Later Limited March 6, 2024
72. Little Pesa Limited March 27, 2023
73. Loan Plus Digital Credit Provider Limited June 5, 2025
74. Lobelitec Credit Limited March 6, 2024
75. LockBx Limited October 1, 2024
76. Longitude Capital Limited June 5, 2025
77. Maralal Ledger Limited March 6, 2024
78. Mayflower Capital limited September 2, 2025
79. Marble Capital Solutions Limited March 6, 2024
80. MCF 2 Kenya Limited October 1, 2024
81. Maxxton Enterprises Ltd June 5, 2025
82. Mednow Capital Limited September 2, 2025
83. Mint Credit Limited June 27, 2024
84. Milhan Access Capital Limited June 5, 2025
85. MFS Technologies Limited January 30, 2023
86. MKM Capital Limited March 6, 2024
87. M-Kopa Loan Kenya Limited January 30, 2023
88. Mogo Auto Limited June 27, 2024
89. Mkulimapay Credit Ltd June 5, 2025
90. Modesty Credit Ltd June 5, 2025
91. Momentum Credit Limited October 1, 2024
92. Moto Hope Capital Limited September 2, 2025
93. Mwanzo Credit Limited September 19, 2022
94. Moneza Ltd June 5, 2025
95. Mycredit Limited January 30, 2023
96. MyWagepay Limited September 19, 2022
97. Mwananchi Credit Ltd September 2, 2025
98. Mular Credit Limited September 2, 2025
99. Musoni Capital Limited September 2, 2025
100. Natal Tech Limited January 30, 2023
101. Ngao Credit Limited January 30, 2023
102. Nawiri African Sprouts Ltd trading as Fast Credit June 5, 2025
103. Newark Frontiers Limited June 5, 2025
104. ODI Credit Limited October 1, 2024
105. Otas Credit Limited September 2, 2025
106. Numida Technologies Kenya Limited June 5, 2025
107. Okolea International Limited March 27, 2023
108. Opal Quick Limited October 1, 2024
109. Platinum Credit Limited September 2, 2025
110. Payablu Credit Limited June 27, 2024
111. Pembeni Cash Ltd September 2, 2025
112. Pesaglow Capital Limited October 1, 2024
113. Pesakuu Credit Limited October 1, 2024
114. Pezesha Africa Limited January 30, 2023
115. Phoenix Capital Limited October 1, 2024
116. Pi Capital Limited March 6, 2024
117. Premier Credit Limited October 1, 2024
118. Puphik Credit Limited October 1, 2024
119. Progressive Credit Limited June 27, 2024
120. Radi Credit Limited October 1, 2024
121. Reazilla DCP Limited September 2, 2025
122. Rewot Ciro Limited September 19, 2022
123. Risine Credit Limited March 27, 2023
124. Senti Capital Limited March 6, 2024
125. Sevi Innovation Limited September 19, 2022
126. Simplepay Capital Limited October 1, 2024
127. Siti Mobility Technologies Limited October 1, 2024
128. Sokohela Limited September 19, 2022
129. Simbageld Ltd June 5, 2025
130. Sipranda Capital Ltd June 5, 2025
131. Sure Cred Capital Limited October 1, 2024
132. Spectrum Credit Ltd June 5, 2025
133. Spread Capital Ltd June 5, 2025
134. Steadfast Credit Ltd June 5, 2025
135. Stride Credit Limited June 27, 2024
136. Suffice Ltd September 2, 2025
137. Tanir Credit & Accounting Services Limited October 1, 2024
138. Tenakata Enterprises Limited January 30, 2023
139. Tip-Point Capital Limited October 1, 2024
140. Tentacorp Holdings Limited June 5, 2025
141. Tinycost Credit Kenya Limited June 5, 2025
142. Treasure Store Limited October 1, 2024
143. UbaPesa Limited March 6, 2024
144. Umoja Fanisi Limited January 30, 2023
145. Unidirect Ltd September 2, 2025
146. Zanifu Limited January 30, 2023
147. Unifi Credit Limited June 5, 2025
148. Wabema Credit Ltd June 5, 2025
149. Watu Credit Ltd June 5, 2025
150. Zaidi Pato Limited September 2, 2025
151. Zamaradi Capital & Credit Group Limited June 5, 2025
152. Zenka Digital Limited March 27, 2023
153. Zillions Credit Limited March 6, 2024

 