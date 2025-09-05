The digital lending sector in Kenya has undergone a significant transformation, driven by the Central Bank of Kenya’s (CBK) efforts to regulate what was once a largely unrestricted market. The licensing of Digital Credit Providers (DCPs) is the cornerstone of this new regulatory framework, aimed at protecting consumers and instilling discipline in the industry.
As of September 2025, the CBK has licensed a total of 153 Digital Credit Providers. The most recent group to receive licenses, announced on September 4, 2025, included an additional 27 companies. This ongoing licensing process, which began in March 2022, involves a rigorous review of each applicant’s business model, consumer protection policies, and the integrity of its management and shareholders.
The licensed DCPs predominantly operate through digital channels, such as mobile apps and USSD codes, providing a variety of loan products. These include short-term personal loans, business loans, asset-financing, and even education and development loans. The impact of these lenders is substantial; as of June 2025, licensed DCPs had already issued 5.5 million loans with a total value of Ksh. 76.8 billion.
The list of newly licensed providers in September 2025 includes a diverse range of companies, from established players to new entrants. They include Abito Limited, Ajax Credit Kenya Limited, Aspire Lending Ltd, Bossrich Credit Limited, Brisk Credit Limited, Easy Asset Management Limited, Easyways Credit Limited, Elevate Credit Limited, Finseil Limited, Futureinno Digital Tech Limited and Hanis Capital Limited.
The list of licensed digital credit providers in Kenya is below:
|Company Name
|Date Licensed
|1.
|Abito Limited
|September 2, 2025
|2.
|Absolute Credit Kenya Ltd
|June 5, 2025
|3.
|Adroit Credit Limited
|June 5, 2025
|4.
|Ajax Credit Kenya Limited
|September 2, 2025
|5.
|Ambush Capital Limited trading as FlashPesa
|October 1, 2024
|6.
|Anjoy Credit Limited
|March 27, 2023
|7.
|Asap Credit Limited
|June 5, 2025
|8.
|Asante FS East Africa Limited
|March 27, 2023
|9.
|Aspire Lending Ltd
|September 2, 2025
|10.
|Autochek Limited
|March 6, 2024
|11.
|Aventus Technology Limited
|June 5, 2025
|12.
|Avenews Ke Ltd
|June 5, 2025
|13.
|AVL Capital Ltd
|June 5, 2025
|14.
|Azura Credit Limited
|March 6, 2024
|15.
|Bimas Kenya Limited
|June 5, 2025
|16.
|Bossrich Credit Limited
|September 2, 2025
|17.
|BRAC Kenya Company Limited
|June 5, 2025
|18.
|Brisk Credit Limited
|September 2, 2025
|19.
|Bytech Credit Limited
|October 1, 2024
|20.
|Ceres Tech Limited
|September 19, 2022
|21.
|Chapeo Capital Limited
|March 6, 2024
|22.
|Chelete Credit Limited
|October 1, 2024
|23.
|Chime Capital Limited
|March 6, 2024
|24.
|Colkos Enterprises Limited
|March 27, 2023
|25.
|Creditarea Capital Limited
|March 6, 2024
|26.
|Decimal Capital Limited
|March 6, 2024
|27.
|Dexintec Kenya Limited
|March 6, 2024
|28.
|Dime Credit Limited
|October 1, 2024
|29.
|East Africa Futures Company Limited
|June 5, 2025
|30.
|Easy Asset Management Limited
|September 2, 2025
|31.
|Easyways Credit Limited
|September 2, 2025
|32.
|ED Partners Africa Limited
|June 27, 2024
|33.
|EDOMX Limited
|March 27, 2023
|34.
|Elevate Credit Limited
|September 2, 2025
|35.
|Ellegant Credit Limited
|October 1, 2024
|36.
|Extend Money Services Limited
|March 27, 2023
|37.
|Fabilo Credit Ltd
|June 5, 2025
|38.
|Factorhouse Limited
|March 6, 2024
|39.
|Fahari Point Capital Limited
|October 1, 2024
|40.
|Fantom Capital Limited
|June 5, 2025
|41.
|Fezotech Kenya Limited
|March 6, 2024
|42.
|Finberry Capital Ltd
|June 5, 2025
|43.
|Finboom Credit Kenya Limited
|June 5, 2025
|44.
|Fincorp Credit Limited
|October 1, 2024
|45.
|Finseil Limited
|September 2, 2025
|46.
|Fortune Credit Limited
|March 6, 2024
|47.
|Fourth Generation Capital Limited
|March 27, 2023
|48.
|Frictionless Enterprises Limited
|June 5, 2025
|49.
|Futureinno Digital Tech Limited
|September 2, 2025
|50.
|Getcash Capital Limited
|September 19, 2022
|51.
|Giando Africa Limited (Trading as Flash Credit Africa)
|September 19, 2022
|52.
|Girls First Kenya Limited
|June 5, 2025
|53.
|Granary Capital Limited
|June 5, 2025
|54.
|Hela Capital Limited
|October 1, 2024
|55.
|Helium Credit Limited
|June 5, 2025
|56.
|Hanis Capital Limited
|September 2, 2025
|57.
|Inventure Mobile Limited (Trading as Tala)
|January 30, 2023
|58.
|Inspire Credit Limited
|October 1, 2024
|59.
|Ismuk Credit Limited
|June 27, 2024
|60.
|Jijenge Credit Limited
|September 19, 2022
|61.
|Jumo Kenya Limited
|January 30, 2023
|62.
|Kifedha Ltd
|June 5, 2025
|63.
|Kikwetu Credit Ltd
|June 5, 2025
|64.
|Kweli Smart Solutions Limited
|September 19, 2022
|65.
|Lasiri Capital Limited
|September 2, 2025
|66.
|Leaf Credit Limited
|September 2, 2025
|67.
|Leja Ltd
|June 5, 2025
|68.
|Lenana Innovative Solutions Limited
|October 1, 2024
|69.
|Letshego Kenya Ltd
|January 30, 2023
|70.
|Little Limited trading as SpotIt
|September 2, 2025
|71.
|Lipa Later Limited
|March 6, 2024
|72.
|Little Pesa Limited
|March 27, 2023
|73.
|Loan Plus Digital Credit Provider Limited
|June 5, 2025
|74.
|Lobelitec Credit Limited
|March 6, 2024
|75.
|LockBx Limited
|October 1, 2024
|76.
|Longitude Capital Limited
|June 5, 2025
|77.
|Maralal Ledger Limited
|March 6, 2024
|78.
|Mayflower Capital limited
|September 2, 2025
|79.
|Marble Capital Solutions Limited
|March 6, 2024
|80.
|MCF 2 Kenya Limited
|October 1, 2024
|81.
|Maxxton Enterprises Ltd
|June 5, 2025
|82.
|Mednow Capital Limited
|September 2, 2025
|83.
|Mint Credit Limited
|June 27, 2024
|84.
|Milhan Access Capital Limited
|June 5, 2025
|85.
|MFS Technologies Limited
|January 30, 2023
|86.
|MKM Capital Limited
|March 6, 2024
|87.
|M-Kopa Loan Kenya Limited
|January 30, 2023
|88.
|Mogo Auto Limited
|June 27, 2024
|89.
|Mkulimapay Credit Ltd
|June 5, 2025
|90.
|Modesty Credit Ltd
|June 5, 2025
|91.
|Momentum Credit Limited
|October 1, 2024
|92.
|Moto Hope Capital Limited
|September 2, 2025
|93.
|Mwanzo Credit Limited
|September 19, 2022
|94.
|Moneza Ltd
|June 5, 2025
|95.
|Mycredit Limited
|January 30, 2023
|96.
|MyWagepay Limited
|September 19, 2022
|97.
|Mwananchi Credit Ltd
|September 2, 2025
|98.
|Mular Credit Limited
|September 2, 2025
|99.
|Musoni Capital Limited
|September 2, 2025
|100.
|Natal Tech Limited
|January 30, 2023
|101.
|Ngao Credit Limited
|January 30, 2023
|102.
|Nawiri African Sprouts Ltd trading as Fast Credit
|June 5, 2025
|103.
|Newark Frontiers Limited
|June 5, 2025
|104.
|ODI Credit Limited
|October 1, 2024
|105.
|Otas Credit Limited
|September 2, 2025
|106.
|Numida Technologies Kenya Limited
|June 5, 2025
|107.
|Okolea International Limited
|March 27, 2023
|108.
|Opal Quick Limited
|October 1, 2024
|109.
|Platinum Credit Limited
|September 2, 2025
|110.
|Payablu Credit Limited
|June 27, 2024
|111.
|Pembeni Cash Ltd
|September 2, 2025
|112.
|Pesaglow Capital Limited
|October 1, 2024
|113.
|Pesakuu Credit Limited
|October 1, 2024
|114.
|Pezesha Africa Limited
|January 30, 2023
|115.
|Phoenix Capital Limited
|October 1, 2024
|116.
|Pi Capital Limited
|March 6, 2024
|117.
|Premier Credit Limited
|October 1, 2024
|118.
|Puphik Credit Limited
|October 1, 2024
|119.
|Progressive Credit Limited
|June 27, 2024
|120.
|Radi Credit Limited
|October 1, 2024
|121.
|Reazilla DCP Limited
|September 2, 2025
|122.
|Rewot Ciro Limited
|September 19, 2022
|123.
|Risine Credit Limited
|March 27, 2023
|124.
|Senti Capital Limited
|March 6, 2024
|125.
|Sevi Innovation Limited
|September 19, 2022
|126.
|Simplepay Capital Limited
|October 1, 2024
|127.
|Siti Mobility Technologies Limited
|October 1, 2024
|128.
|Sokohela Limited
|September 19, 2022
|129.
|Simbageld Ltd
|June 5, 2025
|130.
|Sipranda Capital Ltd
|June 5, 2025
|131.
|Sure Cred Capital Limited
|October 1, 2024
|132.
|Spectrum Credit Ltd
|June 5, 2025
|133.
|Spread Capital Ltd
|June 5, 2025
|134.
|Steadfast Credit Ltd
|June 5, 2025
|135.
|Stride Credit Limited
|June 27, 2024
|136.
|Suffice Ltd
|September 2, 2025
|137.
|Tanir Credit & Accounting Services Limited
|October 1, 2024
|138.
|Tenakata Enterprises Limited
|January 30, 2023
|139.
|Tip-Point Capital Limited
|October 1, 2024
|140.
|Tentacorp Holdings Limited
|June 5, 2025
|141.
|Tinycost Credit Kenya Limited
|June 5, 2025
|142.
|Treasure Store Limited
|October 1, 2024
|143.
|UbaPesa Limited
|March 6, 2024
|144.
|Umoja Fanisi Limited
|January 30, 2023
|145.
|Unidirect Ltd
|September 2, 2025
|146.
|Zanifu Limited
|January 30, 2023
|147.
|Unifi Credit Limited
|June 5, 2025
|148.
|Wabema Credit Ltd
|June 5, 2025
|149.
|Watu Credit Ltd
|June 5, 2025
|150.
|Zaidi Pato Limited
|September 2, 2025
|151.
|Zamaradi Capital & Credit Group Limited
|June 5, 2025
|152.
|Zenka Digital Limited
|March 27, 2023
|153.
|Zillions Credit Limited
|March 6, 2024