Jamii Telecommunications Limited (JTL) launched Faiba 4G in 2017 after acquiring a 4G license, on the 700Mhz spectrum. The network is largely data focused and that’s why especially young customers, hungry for the internet, love it.

For instance, an 8GB bundle costs Ksh. 300. They have a MiFi router that costs Ksh. 5,400 which can be used to connect to the Internet. 4G SIM cards are free but needs to be activated with Ksh. 300 which is redeemable for 8GB worth of bundles valid for 7 days or used as airtime.

Faiba 4G SIM cards and MiFi’s are available countrywide. They are available from the following shops.

Faiba Shops

Jamii Telecom

Jamii Towers

020 8405 377

customercare@jtl.co.ke

Jamii Telecom

TRM

020 8405 382

customercare@jtl.co.ke

Jamii Telecom

Nyali Centre

020 8405 378

customercare@jtl.co.ke

Jamii Telecom

Ketty Plaza, Mombasa

020 8405 314

customercare@jtl.co.ke

Jamii Telecom

Hurligham, UON pension scheme building

020 8405 381

customercare@jtl.co.ke

Faiba Dealers

​ Fetty watches and Accessories

Information House, Mfangano Street (Nairobi CBD)

0712587876, 0747587876, 0712949184, 0723523135

Campfire

Githurai 45

+254721114309

smwongela@gmail.com

Compnet

Nairobi CBD

254747356631

info@compnetadvisory.com

FonesRUS

Nairobi CBD

+254726998589

info@compnetadvisory.com

Fonexpress

Country Wide

+254788740000/0722740000

info@fonesdirect.co.ke

Fonexpress Buruburu

Inside Naivas Buruburu -Nairobi

Fonexpress C- Mfangano

Inside Choppies supermarket Mfangano Street (next to central bus station)

Fonexpress C- South Field

Inside Choppies supermarket Embakasi (next to Nakumatt Embakasi)

Fonexpress C-Nakuru

Inside Choppies Nakuru

Fonexpress Downtown

Inside Naivas Downtown -Imenti hse Nairobi CBD

Fonexpress Embu

Inside Naivas Embu

Fonexpress Green House

Inside Naivas Green House -Ngong Road

Fonexpress Kapsabet

Inside Naivas Kapsabet

Fonexpress Kiambu

Inside Naivas Kiambu RD – Ridgeways

Fonexpress Kisumu

Inside Naivas Kisumu

Fonexpress Kisumu City

At Nakumatt Mega City Kisumu -On Nairobi Kisumu Highway

Fonexpress Kitengela

Inside Naivas Kitengela -Kitengela

Fonexpress Limuru

Inside Naivas Limuru

Fonexpress Machakos

Inside Naivas Machakos

Fonexpress Mountain Mall

Inside Naivas Mountain Mall -Thika RD

Fonexpress Nakuru

At Nakumatt Nakuru – Kenyatta Ave Nakuru

Fonexpress Ngong Town

Inside Naivas Ngong Town -Ngong

Fonexpress Nyali

Inside Naivas Nyali -Mombasa

Fonexpress Nyanza

At Mega Plaza Kisumu -On Oginga Odinga Street Kisumu CBD

Fonexpress Nyeri

Inside Naivas Nyeri

Fonexpress Prestige

At Nakumatt Prestige -Ngong Road

Fonexpress Ruaraka

Inside Naivas Ruaraka

Fonexpress Syokimau

Inside Naivas Syokimau -Gateway Mall

Fonexpress Utawala

Inside Naivas Utawala

Fonexpress West End

Inside Naivas West End- The Mall westlands

Fortress International

Galleria/Valley Arcade

254706521523

info@fortressinternational.com

Maguma

Thika

+254701367102

kimanikabata@gmail.com

Phonelink Samsung Shop Trm

Inside Thika Road Mall

Phonelink Samsung Westgate

At Westgate

Tuscom Athi River

Inside Tuskys Athi River

Tuscom Bandari

Inside Tuskys Bandari- Mombasa

Tuscom Buruburu

Inside Tuskys Buruburu

Tuscom Echiro

Inside Tuskys Echiro- Kisii

Tuscom Green Square

Inside Tuskys Green Square -Kericho Town

Tuscom Kisumu

Inside Tuskys Kisumu

Tuscom Pioneer

Inside Tuskys Pioneer (Nairobi-CBD)

Tuscom Rongai

Inside Tuskys Rongai – Rongai Town

Tuscom Thika-Chania

Inside Tuskys Thika Chania -Thika

Tuscom Zion

Inside Tuskys Zion – Zion Mall – Eldoret Town